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Світовий конгрес українців засудив рішення суду в РФ щодо ліквідації організації “Сірий Клин”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня УНН. Світовий конгрес українців оприлюднив заяву, в якій засудив рішення Омського обласного суду Росії про ліквідацію регіональної української громадської організації “Сірий Клин”. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН

Світовий конгрес українців засудив рішення суду в РФ щодо ліквідації організації “Сірий Клин”

“Продовжуючи системні порушення прав і свобод людини, Росія продовжує йти всупереч загальновизнаним демократичним нормам та нормам міжнародного права. Але для СКУ українці РФ є невід’ємною частиною світового українського народу, і ми будемо надалі протидіяти цій репресивній політиці”, — заявив президент СКУ Павло Ґрод.

28 серпня Омський обласний суд ухвалив рішення про ліквідацію регіональної української громадської організації “Сибірський центр української культури “Ciрий Клин”. Рішення було ухвалене після звернення управління Міністерства юстиції Росії в Омській області.

13 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав продовженням репресій Москви проти громадських організацій українців в Росії намір ліквідувати “Сірий Клин”.

З часу заснування у 1992 році “Сірий Клин”, як наголошують в СКУ, об’єднував навколо себе спільноту українців у Росії, працюючи “задля збереження та розвитку культури, мови та звичаїв українського народу”. “Сірий Клин” входить до складу Світового конгресу українців з 2012 року.

У липні 2019 року рішеннями Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції Росії Світовий конгрес українців було внесено до списку небажаних організацій у Росії.

“Сірий Клин” — неофіційна назва регіону проживання українців в Південно-Західному Сибіру і Північному Казахстані.

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