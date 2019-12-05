Світові ціни на нафту знизилися
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку впали в ціні до 62,88 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:04, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,19%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,19 долара за барель, втративши 0,41%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.