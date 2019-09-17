Світові ціни на нафту впали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді у вівторок зранку впали в ціні до 68,25 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,12%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 62,03 долара за барель, втративши 1,38%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.