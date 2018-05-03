Світове виробництво вина впало до 60-річного мінімуму

КИЇВ. 4 травня. УНН. У 2017 році світовий обсяг виробництва вина становив 250 млн гектолітрів. Таким чином, цей показник опустився до історичного мінімуму і знизився на 8,6% в порівнянні з 2016 роком. Про це йдеться в звіті Міжнародної організації виноградарства і виноробства (OIV), передає УНН з посиланням на Reuters