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Світове виробництво вина впало до 60-річного мінімуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У 2017 році світовий обсяг виробництва вина становив 250 млн гектолітрів. Таким чином, цей показник опустився до історичного мінімуму і знизився на 8,6% в порівнянні з 2016 роком. Про це йдеться в звіті Міжнародної організації виноградарства і виноробства (OIV), передає УНН з посиланням на Reuters

Світове виробництво вина впало до 60-річного мінімуму

"Це - найнижчий рівень виробництва вина з 1957 року, коли він впав до 173,8 млн гектолітрів", - йдеться в повідомленні.

Французький уряд заявив, що в минулому році виробництво досягло рекордного мінімуму через погані погодні умови, включаючи весняні заморозки, посуху і бурі, які торкнулися більшість основних винних регіонів, включаючи Бордо і Шампань.

У той же час, виробництво залишалося майже стабільним в Сполучених Штатах, що є четвертим за величиною в світі виробником, і Китаї, який став сьомим виробником вина після Австралії і Аргентини. В Аргентині ж виробництво зросло на 25% (після дуже низького рівня в 2016 році), а в Чилі - на 6%.

Також повідомляється, що на тлі падіння виробництва, світове споживання вина в 2017 році показало приріст на 1,8% (в порівнянні з 2016 роком) і перевищило близько 243 мільйонів гектолітрів. Найбільшим світовим споживачем вина стали Сполучені Штати - 32,6 млн гектолітрів.

Тим часом, українські винороби нарощують обсяги експорту вітчизняного вина в ЄС.

Також нагадаємо, що українська компанія Beverage Trading Company днями презентувала лінійку вин з принципово новими смаками.

"Лінійка вин складається з 5 позицій: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala. При цьому Traminer і Feteasca Neagra є напівсолодкими винами, а Pinot Noir, Viorica і Feteasca Regala класичними сухими", - уточнив виробник.

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