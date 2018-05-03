Мировое производство вина упало до 60-летнего минимума
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В 2017 году мировой объем производства вина составил 250 млн гектолитров. Таким образом, этот показатель опустился до исторического минимума и снизился на 8,6% по сравнению с 2016 годом. Об этом говорится в отчете международной организации виноградарства и виноделия (OIV), передает УНН со ссылкой на Reuters
"Это - самый низкий уровень производства вина с 1957 года, когда он упал до 173,8 млн гектолитров", - говорится в сообщении.
Французское правительство заявило, что в прошлом году производство достигло рекордного минимума из-за плохих погодных условий, включая весенние заморозки, засуху и бури, которые затронули большинство основных винных регионов, включая Бордо и Шампань.
В то же время, производство оставалось почти стабильным в Соединенных Штатах, четвертым по величине в мире производителе, и Китае, который стал седьмым производителем вина после Австралии и Аргентины. В Аргентине же производство выросло на 25 % (после очень низкого уровня в 2016 году), а в Чили на 6 %.
Также сообщается, что на фоне падения производства, мировое потребление вина в 2017 году показало прирост на 1,8 % (в сравнении з 2016 годом) и превысило около 243 миллионов гектолитров. Крупнейшим мировым потребителем вина стали Соединенные Штаты - 32,6 млн гектолитров.
Тем временем, украинские виноделы наращивают объёмы экспорта отечественного вина в ЕС.
Также напомним, что украинская компания Beverage Trading Company на днях презентовала линейку вин с принципиально новыми вкусами.
“Линейка вин состоит из 5 позиций: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala. При этом Traminer и Feteasca Neagra являются полусладкими винами, а Pinot Noir, Viorica и Feteasca Regala классическими сухими”, - уточнил производитель.