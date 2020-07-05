Світоліна не змогла пробитися до півфіналу тенісних змагань у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Провідна українська тенісистка провела заключний поєдинок групового етапу виставкового турніру в Монтьо (Швейцарія), повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
В третьому поєдинку “Рожевої групи” Світоліна зазнала поразки від Вікторії Голубич з рахунком 3:6, 1:6 і не потрапила в 1/2 фіналу. Голубич оформила третю перемогу і гарантувала собі вихід до півфіналу.
Напередодні українка зіграла з Сімоною Вальтерт і Штефані Фьогеле- в матчі з Вальтерт українка програла 2:6, 5:7, а у Фьогеле виграла з рахунком 3:6, 6:3, 10:7.
Додамо, що крім Голубич до півфіналу також пробилися Сімона Вальтерт (WTA 284), Іга Свентек (49) і Жиль Тайхманн (63).