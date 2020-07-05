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Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисных соревнований в Швейцарии

Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисных соревнований в Швейцарии

Киев  •  УНН

 • 8769 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Ведущая украинская теннисистка провела заключительный поединок группового этапа выставочного турнира в Монтье (Швейцария), сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

В третьем поединке “Розовой группы” Свитолина потерпела поражение от Виктории Голубич со счетом 3:6, 1:6 и не попала в 1/2 финала. Голубич оформила третью победу и гарантировала себе выход в полуфинал.

Накануне украинка сыграла с Симоной Вальтерт и Штефани Фьогеле — в матче с Вальтерт украинка проиграла 2:6, 5:7, а в Фьогеле выиграла со счетом 3:6, 6:3, 10:7.

Добавим, что кроме Голубич в полуфинал также пробились Симона Вальтерт (WTA 284), Ига Свёнтэк (49) и Жиль Тайхманн (63).

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