Свитолина не смогла пробиться в полуфинал теннисных соревнований в Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Ведущая украинская теннисистка провела заключительный поединок группового этапа выставочного турнира в Монтье (Швейцария), сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
В третьем поединке “Розовой группы” Свитолина потерпела поражение от Виктории Голубич со счетом 3:6, 1:6 и не попала в 1/2 финала. Голубич оформила третью победу и гарантировала себе выход в полуфинал.
Накануне украинка сыграла с Симоной Вальтерт и Штефани Фьогеле — в матче с Вальтерт украинка проиграла 2:6, 5:7, а в Фьогеле выиграла со счетом 3:6, 6:3, 10:7.
Добавим, что кроме Голубич в полуфинал также пробились Симона Вальтерт (WTA 284), Ига Свёнтэк (49) и Жиль Тайхманн (63).