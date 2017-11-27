Сущенку дозволили телефонну розмову з сином - Фейгін

- До якого числа Роману Сущенку продовжили арешт?

- Йому продовжили до 30 січня 2018 року, продовжили на 2 місяці.

- Які слідчі дії проводяться на цьому етапі?

- Ознайомлення зі справою. Процесуальна стадія за статтею 217 КПК РФ. Зараз ми знайомимося з десятьма томами справи і зараз ми на п'ятому томі.

- Встановлено строки, коли має завершитися досудове слідство?

- Цих термінів формально не існує на стадії ознайомлення зі справою, але, природно, що існують деякі обмежувачі. Але, якщо затягується, - то вони мають право обмежити ознайомлення зі справою в судовому порядку. Я думаю, що до кінця року це (стадія ознайомлення - ред.) точно завершитися.

- Що буде розглядатися на наступних засіданнях?

- Оскаржити ми будемо сьогоднішнє рішення про продовження терміну в першій інстанції колегії у кримінальних справах Мосміськсуду. Сьогодні було прийнято рішення апеляційною колегією Мосміськсуду - це друга інстанція. Ми будемо оскаржувати це рішення.

- Як Роман Сущенко себе почуває?

- Що стосується здоров'я, у нього все в порядку, нормально він себе почуває, ні на що не скаржиться. Нещодавно були у нього дружина і дочка з ним на побаченні, так що в цьому сенсі він більш-менш в порядку. Сьогодні він, до речі, буде дзвонити синові. У нього є право на телефонний дзвінок. Ось, Максим - його син - хоче вдруге з ним поговорити і слідство дозволило на моє клопотання телефонне сполучення з сином. Так що у нього буде десять хвилин поговорити з сином з в'язниці.

- За вашими прогнозами, Сущенка спробують обміняти?

- Що стосується перспектив всього цього, ну нехай навіть в січні почнеться справа в попередньому слуханні. Може січень-лютий воно триватиме. У принципі, Сущенко звільнить не суд російський, а його звільнять політичні переговори. Коли це станеться і як - говорити передчасно.

Нагадаємо, Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.