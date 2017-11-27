Сущенко разрешили телефонный разговор с сыном - Фейгин

- До какого числа Роману Сущенко продлили арест?

- Ему продлили до 30 января 2018 года, продлили на 2 месяца.

- Какие следственные действия проводятся на данном этапе?

- Ознакомление с делом. Процессуальная стадия по статье 217 УПК РФ. Сейчас мы знакомимся с десятью томами дела и сейчас мы на пятом томе.

- Установлены сроки, когда должно завершиться досудебное следствие?

- Этих сроков формально не существует на стадии ознакомления с делом, но, естественно, что существуют некоторые ограничители. Но, если затягивается, - то они вправе ограничить ознакомление с делом в судебном порядке. Я думаю, что до конца года это (стадия ознакомления – ред.) точно завершиться.

- Что будет рассматриваться на следующих заседаниях?

- Обжаловать мы будем сегодняшнее решение о продлении срока в первой инстанции коллегии по уголовным делам Мосгорсуда. Сегодня было принято решение апелляционной коллегией Мосгорсуда – это вторая инстанция. Мы будем обжаловать это решение.

- Как Роман Сущенко себя чувствует?

- Что касается здоровья, у него все в порядке, нормально он себя чувствует, ни на что не жалуется. Недавно были у него жена и дочь с ним на свидании, так что в этом смысле он более или менее в порядке. Сегодня он, кстати, будет звонить сыну. У него есть право на телефонный звонок. Вот, Максим – его сын хочет второй раз с ним поговорить и следствие разрешило по моему ходатайству телефонное сообщение с сыном. Так что у него будет десять минут поговорить с сыном из тюрьмы.

- По вашим прогнозам, Сущенко попробуют обменять?

- Что касается перспектив всего этого, ну пусть даже в январе начнется дело в предварительном слушании. Может январь-февраль оно будет длиться. В принципе, Сущенко освободит не суд российский, а его освободят политические переговоры. Когда это произойдет и как – говорить преждевременно.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту угрожает до 20 лет лишения свободы.