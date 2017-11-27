Сущенко разрешили телефонный разговор с сыном - Фейгин

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78558 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68633 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75791 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83092 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118314 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115195 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144254 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107385 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108815 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Сущенко разрешили телефонный разговор с сыном - Фейгин

Сущенко разрешили телефонный разговор с сыном - Фейгин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Московский городской суд в Российской Федерации продлил украинскому журналисту Роману Сущенко меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца – до 30 января. В блиц-интервью УНН адвокат Марк Фейгин рассказал о состоянии здоровья украинца, о его запланированном телефонном разговоре с сыном, а также о предварительном слушании дела, начало которого ожидается уже в начале 2018 года.

- До какого числа Роману Сущенко продлили арест?

- Ему продлили до 30 января 2018 года, продлили на 2 месяца.

- Какие следственные действия проводятся на данном этапе?

- Ознакомление с делом. Процессуальная стадия по статье 217 УПК РФ. Сейчас мы знакомимся с десятью томами дела и сейчас мы на пятом томе.

- Установлены сроки, когда должно завершиться досудебное следствие?

- Этих сроков формально не существует на стадии ознакомления с делом, но, естественно, что существуют некоторые ограничители. Но, если затягивается, - то они вправе ограничить ознакомление с делом в судебном порядке. Я думаю, что до конца года это (стадия ознакомления – ред.) точно завершиться.

- Что будет рассматриваться на следующих заседаниях?

- Обжаловать мы будем сегодняшнее решение о продлении срока в первой инстанции коллегии по уголовным делам Мосгорсуда. Сегодня было принято решение апелляционной коллегией Мосгорсуда – это вторая инстанция. Мы будем обжаловать это решение.

- Как Роман Сущенко себя чувствует?

- Что касается здоровья, у него все в порядке, нормально он себя чувствует, ни на что не жалуется. Недавно были у него жена и дочь с ним на свидании, так что в этом смысле он более или менее в порядке. Сегодня он, кстати, будет звонить сыну. У него есть право на телефонный звонок. Вот, Максим – его сын хочет второй раз с ним поговорить и следствие разрешило по моему ходатайству телефонное сообщение с сыном. Так что у него будет десять минут поговорить с сыном из тюрьмы.

- По вашим прогнозам, Сущенко попробуют обменять?

- Что касается перспектив всего этого, ну пусть даже в январе начнется дело в предварительном слушании. Может январь-февраль оно будет длиться. В принципе, Сущенко освободит не суд российский, а его освободят политические переговоры. Когда это произойдет и как – говорить преждевременно.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту угрожает до 20 лет лишения свободы.

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