Сурков і Волкер знову обговорять питання України в листопаді

Як повідомляється з посиланням на джерела, близькі до організації зустрічі, переговори відбудуться на нейтральній території. Москва і Вашингтон вважають важливим активізувати роботу російсько-американського каналу з обговорення питання України, пише видання. За словами джерел, необхідність швидкої зустрічі виникла після того, як К.Волкер зробив позаплановий візит в Україну 27 жовтня.

Листопадова зустріч В.Суркова з К.Волкера стане вже третьою за рахунком після переговорів 21 серпня в Мінську і 7 жовтня в Белграді. Обидві сторони за підсумками останніх переговорів заявили про їх позитивний характер, а також про відсутність непереборних розбіжностей. Однак, за словами джерел видання, говорити про повне взаєморозуміння поки рано.

"Домовилися зробити частішими контакти і зустрічатися регулярно без довгих перерв. Це допоможе встановити необхідне взаєморозуміння", - зазначив один зі співрозмовників.

Поки відчутних зрушень в процесі врегулювання ситуації на сході України зустрічі В.Суркова і К.Волкера, як зазначається, не принесли. Однак помічник президента Росії впевнений, що "врешті результат буде".

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У листопаді, як очікується, знову буде порушено питання російського проекту резолюції ООН про розміщення миротворців на Донбасі, а також прихильність реалізації мінських угод. Крім того, буде обговорюватися робота мінської контактної групи, зазначає видання. Зазначено, що Росія і США мають намір вести діалог з української проблеми до повного врегулювання ситуації.

Питання про миротворчу місію залишається сьогодні однією з ключових тем всіх переговорів, що стосуються України. "Питання розміщення миротворців на Донбасі все ще актуальне. Щодо нього ведеться робота, в тому числі за російським проектом резолюції. Йде узгодження позицій і пошук компромісів. Інша справа, що позиція Києва заважає схваленню резолюції і якнайшвидшому введенню миротворчих сил в зону конфлікту, оскільки їх в цьому поки підтримують американці. Але сказати, що у російського проекту немає перспектив, не можна", - пояснило високопоставлене російське дипломатичне джерело.

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Перебуваючи з візитом в Україні, К.Волкер підтвердив, що на зустрічах з В.Сурковим обговорюється формат можливої ​​миротворчої місії і її мандат. На думку спецпредставника держдепу США, миротворці зможуть принести користь врегулюванню в разі більш широких повноважень, ніж пропонує Москва. США сподіваються, що резолюція ООН щодо миротворців може бути готова до кінця року. Крім того, за словами К.Волкера, "ні у кого не викликає занепокоєння" питання можливих поставок Україні летальної зброї, оскільки "самозахист" не повинен нікого хвилювати. Американський дипломат також назвав переговори з російським колегою "конструктивними", хоча і вказав на відсутність прогресу наразі.

Тим часом в держдепартаменті США відповіли, що "на цей момент поїздку (К.Волкера - ред.) анонсувати не можуть".