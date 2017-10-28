Російськомовному населенню погано лише там, де є російські війська - Волкер

"Коли ми перший раз зустрілися з Владиславом Сурковим, він висловив стурбованість становищем російськомовного населення України," - зазначив К.Волкер.

Спецпредставник підкреслив, що він є ознайомленим із ситуацією в різних частинах держави.

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"Я відповів, що сам був в різних частинах України, в тому числі, в східній частині, і можу сказати, що російськомовному населенню погано тільки там, де знаходяться російські війська. Так може ми просто виведемо їх звідти? Це вирішить всі проблеми і зніме вашу стурбованість", - наголосив представник США, звертаючись до Суркова.

Нагадаємо, Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер і помічник російського президента Владислав Сурков під час зустрічі на початку жовтня в Белграді обговорили перемир’я на Донбасі.