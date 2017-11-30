Сурков: чергова зустріч з Волкером планується на початку 2018 року

"Швидше за все, вже в новому році. Сподіваюся, що на початку наступного року", - сказав він, відповідаючи на питання про терміни проведення чергової зустрічі.

В.Сурков додав, що вони з К.Волкером "чудово одне одного розуміють", проте оцінювати його роботу відмовився.

"Не моя справа давати якісь оцінки. Скажу тільки, що ставлюся з великою повагою і до Курта, і до видатної нації, яку він представляє на переговорах", - сказав він.

Нагадаємо, остання, третя зустріч В. Суркова і К.Волкер відбулася 13 листопада.