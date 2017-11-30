Сурков: очередная встреча с Волкером планируется в начале 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Очередная встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и специального представителя Госдепартамента по Украине Куртом Волкером планируется на начало следующего года. Об этом В.Сурков сообщил в интервью ТАСС, передает УНН.
"Скорее всего, уже в новом году. Надеюсь, что в начале следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения очередной встречи.
В.Сурков добавил, что они с К.Волкером "отлично друг друга понимают", однако оценивать его работу отказался.
"Не мое дело давать какие-то оценки. Скажу только, что отношусь с большим уважением и к Курту, и к выдающейся нации, которую он представляет на переговорах", - заключил он.
Напомним, последняя, третья встреча В.Суркова и К.Волкера состоялась 13 ноября.