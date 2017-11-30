Сурков: очередная встреча с Волкером планируется в начале 2018 года

"Скорее всего, уже в новом году. Надеюсь, что в начале следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения очередной встречи.

В.Сурков добавил, что они с К.Волкером "отлично друг друга понимают", однако оценивать его работу отказался.

"Не мое дело давать какие-то оценки. Скажу только, что отношусь с большим уважением и к Курту, и к выдающейся нации, которую он представляет на переговорах", - заключил он.

Напомним, последняя, третья встреча В.Суркова и К.Волкера состоялась 13 ноября.