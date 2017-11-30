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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78565 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68639 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75791 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83092 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118314 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144254 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107385 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Сурков: очередная встреча с Волкером планируется в начале 2018 года

Сурков: очередная встреча с Волкером планируется в начале 2018 года

Киев  •  УНН

 • 12967 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Очередная встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и специального представителя Госдепартамента по Украине Куртом Волкером планируется на начало следующего года. Об этом В.Сурков сообщил в интервью ТАСС, передает УНН.

"Скорее всего, уже в новом году. Надеюсь, что в начале следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения очередной встречи.

В.Сурков добавил, что они с К.Волкером "отлично друг друга понимают", однако оценивать его работу отказался.

"Не мое дело давать какие-то оценки. Скажу только, что отношусь с большим уважением и к Курту, и к выдающейся нации, которую он представляет на переговорах", - заключил он.

Напомним, последняя, третья встреча В.Суркова и К.Волкера состоялась 13 ноября.

Украинские Национальные Новости

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