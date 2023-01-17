Супутникові знімки показали розгортання російських військ на полігоні білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Супутникові знімки сервісу Planet Labs показали розгортання російських військ на полігоні “Лепельський” на півночі білорусі. Про це УНН пише з посиланням на білоруську редакцію видання "Радіо Свобода".
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Так, на супутникових знімках видно понад сотню одиниць військової техніки, а також наметове містечко для солдатів. Полігон розташований у Вітебській області (північ білорусі). Полігон “Лепельський” одним із перших став приймати російські війська після того, як у росії оголосили про початок мобілізації.
Знімки Planet Labs датуються за 6 січня. На них можна побачити десятки БМП, танків і КамАЗів. Загальна кількість техніки - не менше 150 одиниць.
У східних і західних частинах полігону розташовані два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів.
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У білорусь на навчання прибули російські бомбардувальники Су-34.
16 січня у білорусі стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил білорусі та росії в рамках "регіонального угруповання військ". Від російської сторони в заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.
Навчання проходить на території республіки, задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО збройних сил білорусі.