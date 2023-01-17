Супутникові знімки показали розгортання російських військ на полігоні білорусі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 10368 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 21267 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 32762 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 42924 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 75474 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 50663 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 105348 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 76483 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62155 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119500 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.8м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 47921 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 38167 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 95599 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 39116 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 35354 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 75449 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 95618 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 105331 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 227230 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 276577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 35369 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 39136 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30169 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34383 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49806 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Супутникові знімки показали розгортання російських військ на полігоні білорусі

Київ • УНН

 • 457386 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Супутникові знімки сервісу Planet Labs показали розгортання російських військ на полігоні “Лепельський” на півночі білорусі. Про це УНН пише з посиланням на білоруську редакцію видання "Радіо Свобода".

Супутникові знімки показали розгортання російських військ на полігоні білорусі

Деталі

Так, на супутникових знімках видно понад сотню одиниць військової техніки, а також наметове містечко для солдатів. Полігон розташований у Вітебській області (північ білорусі). Полігон “Лепельський” одним із перших став приймати російські війська після того, як у росії оголосили про початок мобілізації.

Знімки Planet Labs датуються за 6 січня. На них можна побачити десятки БМП, танків і КамАЗів. Загальна кількість техніки - не менше 150 одиниць.

У східних і західних частинах полігону розташовані два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів.

Додамо

У білорусь на навчання прибули російські бомбардувальники Су-34.

16 січня у білорусі стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил білорусі та росії в рамках "регіонального угруповання військ". Від російської сторони в заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Навчання проходить на території республіки, задіяні всі аеродроми і полігони ВПС і військ ППО збройних сил білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02