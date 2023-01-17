Спутниковые снимки показали развертывание российских войск на полигоне беларуси

Детали

Так, на спутниковых снимках видно более сотни единиц военной техники, а также палаточный городок для солдат. Полигон расположен в Витебской области (север беларуси). Полигон “Лепельский” одним из первых стал принимать российские войска после того, как в россии объявили о начале мобилизации.

Снимки Planet Labs датируются за 6 января. На них можно увидеть десятки БМП, танков и КамАЗов. Общее количество техники - не менее 150 единиц.

В восточных и западных частях полигона расположены два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток.

Добавим

В беларусь на учения прибыли российские бомбардировщики Су-34.

16 января в беларуси стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил беларуси и россии в рамках "региональной группировки войск". От российской стороны в мероприятии принимает участие военное формирование воздушно-космических сил.

Обучение проходит на территории республики, задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил беларуси.