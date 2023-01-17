Спутниковые снимки показали развертывание российских войск на полигоне беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Спутниковые снимки сервиса Planet Labs показали развертывание российских войск на полигоне “Лепельский” на севере беларуси. Об этом УНН пишет со ссылкой на белорусскую редакцию издания "Радио Свобода".
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Так, на спутниковых снимках видно более сотни единиц военной техники, а также палаточный городок для солдат. Полигон расположен в Витебской области (север беларуси). Полигон “Лепельский” одним из первых стал принимать российские войска после того, как в россии объявили о начале мобилизации.
Снимки Planet Labs датируются за 6 января. На них можно увидеть десятки БМП, танков и КамАЗов. Общее количество техники - не менее 150 единиц.
В восточных и западных частях полигона расположены два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток.
Добавим
В беларусь на учения прибыли российские бомбардировщики Су-34.
16 января в беларуси стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил беларуси и россии в рамках "региональной группировки войск". От российской стороны в мероприятии принимает участие военное формирование воздушно-космических сил.
Обучение проходит на территории республики, задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил беларуси.