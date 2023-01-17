В беларусь на учения прибыли российские бомбардировщики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В беларусь на учения прибыли российские бомбардировщики Су-34. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на белорусские СМИ.
Цитата
"Су-34 Воздушно-космических сил россии прибыли на совместную лётно-тактическую учебу в беларусь", - говорится в сообщении белорусского государственного телеканала ОНТ.
Детали
Сообщается, что российские авиаподразделения начали прибывать в страну для участия в обучении как минимум с 8 января. Сами учения пройдут с 16 января по 1 февраля.
Их целью является повышение оперативной совместимости во время совместного выполнения учебно-боевых задач, сообщает "Sputnik Беларусь".
Дополнение
16 января в белорусе стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил беларуси и россии в рамках "региональной группировки войск". От российской стороны в мероприятии принимает участие военное формирование воздушно-космических сил.
Обучение проходит на территории республики, задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил беларуси.
Напомним
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 16 января прокомментировал совместные летные учения россии и беларуси.