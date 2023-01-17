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У білорусь на навчання прибули російські бомбардувальники

Київ • УНН

 • 397435 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. До білорусі на навчання прибули російські бомбардувальники Су-34. Про це повідомляє УНН, посилаючись на білоруські ЗМІ.

У білорусь на навчання прибули російські бомбардувальники

Цитата

"Су-34 Повітряно-космічних сил росії прибули на спільне льотно-тактичне навчання до білорусі", - йдеться у повідомленні білоруського державного телеканалу ОНТ.

Деталі

Повідомляється, що російські авіапідрозділи почали прибувати до країни для участі у навчанні як мінімум з 8 січня. Самі навчання пройдуть з з 16 січня до 1 лютого.

Їх метою є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань, повідомляє "Sputnik Беларусь".

Доповнення

16 січня у білорусі стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил білорусі та росії у межах "регіонального угруповання військ". Від російської сторони у заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Навчання проходить на території республіки, задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил білорусії.

Нагадаємо

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 16 січня прокоментував спільні льотні навчання росії та білорусі.

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