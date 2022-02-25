Супутник показує майже 150 вертольотів біля України з боку Білорусі - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії показали 150 бойових і транспортних вертольотів в безпосередній близькості від України. Про це написав кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер, пише УНН.
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"Нові супутникові знімки показують майже 150 бойових і транспортних вертольотів, а також допоміжне обладнання на півдні Білорусі, приблизно за 20 миль від кордону з Україною і менш ніж за 100 миль від Києва, Україна", — написав він.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.