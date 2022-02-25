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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 3000 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Супутник показує майже 150 вертольотів біля України з боку Білорусі - журналіст

Супутник показує майже 150 вертольотів біля України з боку Білорусі - журналіст

Київ • УНН

 • 337456 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії показали 150 бойових і транспортних вертольотів в безпосередній близькості від України. Про це написав кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер, пише УНН.

Цитата

"Нові супутникові знімки показують майже 150 бойових і транспортних вертольотів, а також допоміжне обладнання на півдні Білорусі, приблизно за 20 миль від кордону з Україною і менш ніж за 100 миль від Києва, Україна", — написав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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