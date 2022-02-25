Спутник показывает почти 150 вертолетов возле Украины со стороны Беларуси - журналист

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“Новые спутниковые снимки показывают почти 150 боевых и транспортных вертолетов, а также вспомогательное оборудование на юге Беларуси, примерно в 20 милях от границы с Украиной и менее чем в 100 милях от Киева, Украина”, — написал он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.