Спутник показывает почти 150 вертолетов возле Украины со стороны Беларуси - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии показали 150 боевых и транспортных вертолетов в непосредственной близости от Украины. Об этом написал корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер, пишет УНН.
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“Новые спутниковые снимки показывают почти 150 боевых и транспортных вертолетов, а также вспомогательное оборудование на юге Беларуси, примерно в 20 милях от границы с Украиной и менее чем в 100 милях от Киева, Украина”, — написал он.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.