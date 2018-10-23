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Суперник збірної України по Лізі націй отримав нового наставника

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. 49-річний чеський фахівець Павел Гапал став головним тренером збірної Словаччини, яка є суперником національної команди України в груповому турнірі Ліги націй, інформує УНН із посиланням на ФФУ.

Офіційне представлення нового наставника відбудеться найближчої середи. Контракт із ним розрахований до кінця циклу Євро-2020. Про це на прес-конференції в Братиславі повідомив президент Словацького футбольного союзу Ян Ковачик.

Серед претендентів на звільнене крісло головного тренера після звільнення Яна Козака, були троє фаворитів — Павел Гапал, Павел Врба й Адріан Гуля. І от сьогодні Виконком СФС прийняв рішення на користь Гапала.

Відзначимо, що чеський фахівець протягом трьох років (2015–2018) тренував молодіжну збірну Словаччини. Також у його послужному списку є празька “Спарта”, “Млада-Болеслав”, “Банік” та “Опава”. Керував Гапал і словацькими клубами — “Сеницею”, “Жиліною” та “Нітрою”.

Додамо також, свій дебютний матч на новій посаді Гапал проведе 16 листопада в рамках Ліги націй у Трнаві проти збірної України.

Українські Національні Новини

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