Суперник збірної України по Лізі націй отримав нового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. 49-річний чеський фахівець Павел Гапал став головним тренером збірної Словаччини, яка є суперником національної команди України в груповому турнірі Ліги націй, інформує УНН із посиланням на ФФУ.
Офіційне представлення нового наставника відбудеться найближчої середи. Контракт із ним розрахований до кінця циклу Євро-2020. Про це на прес-конференції в Братиславі повідомив президент Словацького футбольного союзу Ян Ковачик.
Серед претендентів на звільнене крісло головного тренера після звільнення Яна Козака, були троє фаворитів — Павел Гапал, Павел Врба й Адріан Гуля. І от сьогодні Виконком СФС прийняв рішення на користь Гапала.
Відзначимо, що чеський фахівець протягом трьох років (2015–2018) тренував молодіжну збірну Словаччини. Також у його послужному списку є празька “Спарта”, “Млада-Болеслав”, “Банік” та “Опава”. Керував Гапал і словацькими клубами — “Сеницею”, “Жиліною” та “Нітрою”.
Додамо також, свій дебютний матч на новій посаді Гапал проведе 16 листопада в рамках Ліги націй у Трнаві проти збірної України.