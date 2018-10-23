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Соперник сборной Украины по Лиге наций получил нового наставника

Соперник сборной Украины по Лиге наций получил нового наставника

Киев  •  УНН

 • 9706 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. 49-летний чешский специалист Павел Гапал стал главным тренером сборной Словакии, которая является соперником национальной команды Украины в групповом турнире Лиги наций, информирует УНН со ссылкой на ФФУ.

Официальное представление нового наставника состоится в ближайшую среду. Контракт с ним рассчитан до конца цикла Евро-2020. Об этом на пресс-конференции в Братиславе сообщил президент Словацкого футбольного союза Ян Ковачик.

Среди претендентов на освободившееся кресло главного тренера после увольнения Яна Козака, были трое фаворитов — Павел Гапал, Павел Врба и Адриан Гуля. И вот сегодня Исполком СФС принял решение в пользу Гапала.

Отметим, что чешский специалист в течение трех лет (2015-2018) тренировал молодежную сборную Словакии. Также в его послужном списке есть пражская “Спарта”, “Млада-Болеслав”, “Баник” и “Опава”. Руководил Гапал и словацкими клубами — “Сеницей”, “Жилиной” и “Нитрой”.

Добавим также, свой дебютный матч на новой должности Гапал проведет 16 ноября в рамках Лиги наций в Трнаве против сборной Украины.

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