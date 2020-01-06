Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи продовжив переможну ходу в чемпіонаті Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Лідер португальської першості лісабонська "Бенфіка" провела зустріч 15 туру в гостях проти "Гімараєша", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу з Лісабону.
Аргентинський вінгер Серві став автором єдиного, переможного голу у зустрічі. Трьох передач на чужій половині поля вистачило “Бенфіці” аби подолати оборонні редути опонентів в середині першої половини — відзначився Серві з передачі Піцці (1:0).
Наприкінці матчу, а саме в додатковий час — господарі залишились у меншості через вилучення Рошіньї.
Примітно, що “Бенфіка” є беззаперечним лідером чемпіонату — 14 перемог при 1 поразці (42) і сім очок переваги над “Порту”. Крім того, клуб має серію із 11 поспіль звитяг у внутрішній лізі.
Додамо, “Бенфіка” зустрінеться в 1/16 фіналу Ліги Європи із “Шахтарем” 20 і 27 лютого.