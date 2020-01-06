Соперник "Шахтера" в Лиге Европы продолжил победное шествие в чемпионате Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Лидер португальского первенства лиссабонской "Бенфики" провела встречу 15 тура в гостях против "Гимараеша", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба из Лиссабона.
Аргентинский вингер Серви стал автором единственного победного гола во встрече. Трех передач на чужой половине поля хватило “Бенфике” чтобы преодолеть оборонительные редуты оппонентов в середине первой половины — отличился Серви по передаче Пицце (1:0).
В конце матча, а именно в дополнительное время — хозяева остались в меньшинстве после удаления Рошиньи.
Примечательно, что “Бенфика” является безоговорочным лидером чемпионата — 14 побед при 1 поражении (42) и семь очков преимущества над “Порту”. Кроме того, клуб имеет серию из 11 подряд побед во внутренней лиге.
Добавим, “Бенфика” встретится в 1/16 финала Лиги Европы с “Шахтером” 20 и 27 февраля.