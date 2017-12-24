Суперник "Шахтаря" по Лізі чемпіонів поступився "Ювентусу"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У заключному поєдинку 18-го туру італійської Серії А "Ювентус" вдома обіграв "Рому" в центральному протистоянні туру, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Єдиний гол у баталії був забитий з кутового на 18-й хвилині. Захисник К'єлліні виграв верхову боротьбу і завдав удару. М'яч перед собою відбив Аліссон. Проте "сфера" відлетіла на Бенатію, марокканець завдав удару по поперечині, а з другої спроби відправив м'яч у сітку – 1:0.
У турнірній таблиці "Стара синьйора" набрала 44 очки і відстає тільки на 1 пункт від "Наполі". "Рома" з 38 очками на 4-му рядку.
Відзначимо, що з саме з "Ромою" "Шахтар" буде проводити двоматчеву серію за вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Як повідомляв УНН, Марлос став кращим футболістом "Шахтаря" на груповому етапі ЛЧ.