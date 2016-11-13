Суперник боксера О.Малиновського не пройшов процедуру зважування перед боєм за титул чемпіона Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Броварах відбулася офіційна процедура зважування боксерів турніру “K2 Promotions Ukraine” за участі чемпіона Європи українця Олега Малиновського, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу промоутерської компанії братів Кличків.
Чемпіону Європи за версією WBO в напівлегкій вазі О.Малиновському належить провести перший захист титулу. Вага українця склала — 57,15 кг, його суперник іспанець Еусебіо Осехо двічі не вклався в рамки вагової категорії — 60 кг.
Поєдинок відбудеться, проте згідно з правилами Всесвітньої боксерської організації (WBO) для іспанського бійця титул не стоятиме на кону. Крім цього Е.Осехо погодився на фінансову компенсацію на користь О.Малиновського.
Також зазначимо, що в рамках вечора боксу п’ятий поєдинок на профі-рингу проведе срібний олімпійський призер Денис Беринчик. Наш співвітчизник показав вагу — 62 кг, його суперник Хуан Окура — 60,9 кг.
Нагадаємо, що сьогодні в ТРЦ “Термінал” (Бровари) чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі О.Малиновський (18-0, 5 КО) проведе перший захист титулу в поєдинку з досвідченим іспанцем Еусебіо Осехо