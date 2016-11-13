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15 марта, 19:03 • 110721 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153844 просмотра

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15 марта, 13:22 • 129752 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 108409 просмотра

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Соперник боксера А.Малиновского не прошел процедуру взвешивания перед боем за титул чемпиона Европы

Соперник боксера А.Малиновского не прошел процедуру взвешивания перед боем за титул чемпиона Европы

Киев • УНН

 • 6966 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Броварах состоялась официальная процедура взвешивания боксеров турнира "K2 Promotions Ukraine" с участием чемпиона Европы украинца Олега Малиновского, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании братьев Кличко.

Чемпиону Европы по версии WBO в полулегком весе А.Малиновскому предстоит провести первую защиту титула. Вес украинца составила - 57,15 кг, его соперник испанец Эусебио Осехо дважды не уложился в рамки весовой категории - 60 кг.

Поединок состоится, однако согласно правилам Всемирной боксерской организации (WBO) для испанского бойца титул не будет стоять на кону. Кроме этого Э.Осехо согласился на финансовую компенсацию в пользу А.Малиновского.

Также отметим, что в рамках вечера бокса пятый поединок на профи-ринге проведет серебряный олимпийский призер Денис Беринчик. Наш соотечественник показал вес - 62 кг, его соперник Хуан Окура - 60,9 кг.

Напомним, что сегодня в ТРЦ "Терминал" (Бровары) чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе А.Малиновский (18-0, 5 КО) проведет первую защиту титула в поединке с опытным испанцем Эусебио Осехо (28-18-3, 8 КО) по прозвищу "Гремучая змея".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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