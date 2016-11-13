Соперник боксера А.Малиновского не прошел процедуру взвешивания перед боем за титул чемпиона Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Броварах состоялась официальная процедура взвешивания боксеров турнира "K2 Promotions Ukraine" с участием чемпиона Европы украинца Олега Малиновского, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании братьев Кличко.
Чемпиону Европы по версии WBO в полулегком весе А.Малиновскому предстоит провести первую защиту титула. Вес украинца составила - 57,15 кг, его соперник испанец Эусебио Осехо дважды не уложился в рамки весовой категории - 60 кг.
Поединок состоится, однако согласно правилам Всемирной боксерской организации (WBO) для испанского бойца титул не будет стоять на кону. Кроме этого Э.Осехо согласился на финансовую компенсацию в пользу А.Малиновского.
Также отметим, что в рамках вечера бокса пятый поединок на профи-ринге проведет серебряный олимпийский призер Денис Беринчик. Наш соотечественник показал вес - 62 кг, его соперник Хуан Окура - 60,9 кг.
Напомним, что сегодня в ТРЦ "Терминал" (Бровары) чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе А.Малиновский (18-0, 5 КО) проведет первую защиту титула в поединке с опытным испанцем Эусебио Осехо