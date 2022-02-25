Моліться за нас: Сумський аграрний університет очікує бомбардування "Градами" - проректор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Проректор Сумського аграрного університету Юрій Данько повідомляє, що вищий навчальний заклад під загрозою бомбардування системами залпового вогню "Град", передає УНН.
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"Сумський національний аграрний університет очікує бомбардування. На нас направлені "гради". Мешканці прилеглих будинків в бомбосховищах. Моліться за нас!, - йдеться в повідомленні Данько.
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