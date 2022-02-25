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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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10:44 • 2964 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

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Моліться за нас: Сумський аграрний університет очікує бомбардування "Градами" - проректор

Моліться за нас: Сумський аграрний університет очікує бомбардування "Градами" - проректор

Київ • УНН

 • 252676 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Проректор Сумського аграрного університету Юрій Данько повідомляє, що вищий навчальний заклад під загрозою бомбардування системами залпового вогню "Град", передає УНН.

Цитата

"Сумський національний аграрний університет очікує бомбардування. На нас направлені "гради". Мешканці прилеглих будинків в бомбосховищах. Моліться за нас!, - йдеться в повідомленні Данько.

Додамо

Міський голова міста Суми Олександр Лисенко інформував про ситуацію в місті.

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"Хліб у магазинах сьогодні буде", - йдеться в повідомленні.

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