Моліться за нас: Сумской аграрный университет ожидает бомбардировки "Градами" - проректор
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Проректор Сумского аграрного университета Юрий Данько сообщает, что высшее учебное заведение под угрозой бомбардировки системами залпового огня "Град", передает УНН.
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"Сумской национальный аграрный университет ожидает бомбардировки. На нас направлены "грады". Жители близлежащих домов в бомбоубежищах. Молитесь за нас!,- говорится в сообщении Данько.
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Мэр города Сумы Александр Лысенко информировал о ситуации в городе.
Все больницы работают. Центры первичной медико-санитарной помощи работают в онлайн-режиме.
Оказывается помощь раненым.
"Хлеб в магазинах сегодня будет", - говорится в сообщении.
Школы снова переходят на дистанционный режим, в садиках будут дежурные люди: подвальные помещения открыты для всех в случае необходимости и служат сооружениями гражданской защиты населения. Водой они также снабжены.