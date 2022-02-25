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15 марта, 19:03 • 76440 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118713 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111999 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106597 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92601 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91744 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80334 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115559 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Моліться за нас: Сумской аграрный университет ожидает бомбардировки "Градами" - проректор

Моліться за нас: Сумской аграрный университет ожидает бомбардировки "Градами" - проректор

Киев • УНН

 • 252673 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Проректор Сумского аграрного университета Юрий Данько сообщает, что высшее учебное заведение под угрозой бомбардировки системами залпового огня "Град", передает УНН.

Цитата

"Сумской национальный аграрный университет ожидает бомбардировки. На нас направлены "грады". Жители близлежащих домов в бомбоубежищах. Молитесь за нас!,- говорится в сообщении Данько.

Добавим

Мэр города Сумы Александр Лысенко информировал о ситуации в городе.

Все больницы работают. Центры первичной медико-санитарной помощи работают в онлайн-режиме.

Оказывается помощь раненым.

"Хлеб в магазинах сегодня будет", - говорится в сообщении.

Школы снова переходят на дистанционный режим, в садиках будут дежурные люди: подвальные помещения открыты для всех в случае необходимости и служат сооружениями гражданской защиты населения. Водой они также снабжены.

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