Сумська ОДА ледь не віддала РФ понад 5 млн грн

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Одна із українських компаній намагалася продати Сумській ОДА заборонені в Україні російські автобуси “ПАЗ” під виглядом українських “АС Р-4234 “Мрія”, передає УНН з посиланням на дані ProZorro.

У березні поточного року департамент освіти і науки Сумської ОДА оголосив тендер на закупівлю шкільних автобусів. Очікувана вартість закупівлі становила 5,3 млн грн.

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури був запланований на 10 травня. Проте 7 травня один із учасників закупівлі (ТОВ “ВП Автоснаб” — ред.) подав скаргу на рішення замовника допустити до участі у аукціоні ТОВ “АК “ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ” із запропонованим товаром “шкільний автобус АС-Р-4234 “Мрія”.

“Шкільний автобус АС-Р-4234 “Мрія” є результатом проведеного переобладнання компанією ТОВ “ВО „Авто-Холдинг“ (код ЄДРПОУ 35598012) готового автобусу ПАЗ 4234-04, виробником якого є резидент Російської Федерації (наразі держава агресор) компанія ПАЗ ТОВ „Павловський автобусний завод“, що входить до ТОВ УК „Група „ГАЗ“ (Автобус ПАЗ Росія). №268, 269, 270 — спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ від 28 квітня 2017 року введений в дію Указом Президента від 15.05.2017 року”, — аргументував скаржник.

Зауважимо, що ТОВ “ВО “Авто-Холдинг” належить родині народного депутата України Дмитра Святаша.

Попри це 10 травня запланований аукціон таки відбувся. Перемогу у тендері отримала компанія-збувальник заборонених російських автобусів в Україні (“АК “ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ” — ред.)

Разом з цим, 1 червня замовник в особі Сумської ОДА визнав торги такими, що не відбулися.

“Відмінити процедуру відкритих торгів згідно предмету закупівлі: “код 34120000-4 — мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб”, закупівля №UA-2018-03-26-000065-c (автобуси спеціалізовані для перевезення школярів), з підстави, що передбачена згідно ч.1 ст.31 Закону України “Про публічні закупівлі”, а саме: “неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель”, — йдеться у рішенні ОДА.

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