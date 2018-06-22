Сумская ОГА едва не отдала РФ более 5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Одна из украинских компаний пыталась продать Сумской ОГА запрещенные в Украине российские автобусы "ПАЗ" под видом украинских "АС Р-4234 "Мрія", передает УНН со ссылкой на данные ProZorro.
В марте текущего года департамент образования и науки Сумской ОГА объявил тендер на закупку школьных автобусов. Ожидаемая стоимость закупки составила 5,3 млн грн.
Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры был запланирован на 10 мая. Однако 7 мая один из участников закупки (ООО "ОП Автоснаб" - ред.) подал жалобу на решение заказчика допустить к участию в аукционе ООО "АК "ИНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ" с предлагаемым товаром "школьный автобус АС-Р-4234 "Мрія".
"Школьный автобус АС-Р-4234 "Мрія" является результатом проведенного переоборудование компанией ООО" ПО "Авто-Холдинг" (код ЕГРПОУ 35598012) готового автобуса ПАЗ 4234-04, производителем которого является резидент Российской Федерации (сейчас государство-агрессор) компания ПАЗ ООО "Павловский автобусный завод", входящий в ООО УК "Группа "ГАЗ" (Автобус ПАЗ Россия). №268, 269, 270 - специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 28 апреля 2017 года введенный в действие Указом Президента от 15.05.2017 года", - аргументировал жалобщик.
Заметим, что ООО "ПО "Авто-Холдинг" принадлежит семье народного депутата Украины Дмитрия Святаша.
Несмотря на это 10 мая запланированный аукцион состоялся. Победу в тендере получила компания-сбытчик запрещенных российских автобусов в Украине ("АК "ИНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ" - ред.)
Вместе с этим, 1 июня заказчик в лице Сумской ОГА признал торги такими, которые не состоялись.
"Отменить процедуру открытых торгов по предмету закупки: "код 34120000-4 - мототранспортные средства для перевозки 10 и более человек", закупка №UA-2018-03-26-000065-c (автобусы специализированные для перевозки школьников), на основании, предусмотренном согласно ч.1 ст.31 Закона Украины "О публичных закупках", а именно: "невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок", - говорится в решении ОГА.