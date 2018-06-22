Сумская ОГА едва не отдала РФ более 5 млн грн

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 20611 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 61996 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103047 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110958 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125610 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143149 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146919 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 187844 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157197 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143233 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 100445 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 106339 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 117470 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 100771 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 78852 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 21282 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 166946 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 200875 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 208010 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 218064 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 10303 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 36405 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 187844 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 117473 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 121033 просмотра
Актуальное
Сумская ОГА едва не отдала РФ более 5 млн грн

Сумская ОГА едва не отдала РФ более 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9382 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Одна из украинских компаний пыталась продать Сумской ОГА запрещенные в Украине российские автобусы "ПАЗ" под видом украинских "АС Р-4234 "Мрія", передает УНН со ссылкой на данные ProZorro.

В марте текущего года департамент образования и науки Сумской ОГА объявил тендер на закупку школьных автобусов. Ожидаемая стоимость закупки составила 5,3 млн грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры был запланирован на 10 мая. Однако 7 мая один из участников закупки (ООО "ОП Автоснаб" - ред.) подал жалобу на решение заказчика допустить к участию в аукционе ООО "АК "ИНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ" с предлагаемым товаром "школьный автобус АС-Р-4234 "Мрія".

"Школьный автобус АС-Р-4234 "Мрія" является результатом проведенного переоборудование компанией ООО" ПО "Авто-Холдинг" (код ЕГРПОУ 35598012) готового автобуса ПАЗ 4234-04, производителем которого является резидент Российской Федерации (сейчас государство-агрессор) компания ПАЗ ООО "Павловский автобусный завод", входящий в ООО УК "Группа "ГАЗ" (Автобус ПАЗ Россия). №268, 269, 270 - специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 28 апреля 2017 года введенный в действие Указом Президента от 15.05.2017 года", - аргументировал жалобщик.

Заметим, что ООО "ПО "Авто-Холдинг" принадлежит семье народного депутата Украины Дмитрия Святаша.

Несмотря на это 10 мая запланированный аукцион состоялся. Победу в тендере получила компания-сбытчик запрещенных российских автобусов в Украине ("АК "ИНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ" - ред.)

Вместе с этим, 1 июня заказчик в лице Сумской ОГА признал торги такими, которые не состоялись.

"Отменить процедуру открытых торгов по предмету закупки: "код 34120000-4 - мототранспортные средства для перевозки 10 и более человек", закупка №UA-2018-03-26-000065-c (автобусы специализированные для перевозки школьников), на основании, предусмотренном согласно ч.1 ст.31 Закона Украины "О публичных закупках", а именно: "невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок", - говорится в решении ОГА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы