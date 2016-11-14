Сума штрафів за неприбраний сніг у Києві сягнула 51 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопад. УНН. За останню добу інспектори з благоустрою вручили 6,4 тисячі попереджень комерційним структурам і склали 30 адміністративних протоколів, сума яких може сягати 51 тис. грн, щодо неприбраного снігу. Про це під час прес-брифінгу в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.
“Київавтодор” продовжує активну роботу, задіяно понад 300 одиниць техніки та 173 тракторів та автомобілів ЖЕКів. Увечері ми розпочнемо вивозити сніг із міста. Зараз акцент робимо на прибиранні тротуарів, дворів, квартальних проїздів. Я звертаю увагу власників та орендарів приміщень і територій на їхній обов᾽язок також забезпечити прибирання відповідних ділянок. Якщо прибирання не буде забезпечене протягом найближчих годин, ми застосовуватимемо штрафні санкції. Один штраф може сягати 1800 грн“, — сказав Петро Пантелеєв.
За його словами, наразі на підприємства та організації різних форм власності складено 30 протоколів, загальна сума штрафів згідно яких може складати 51 тисячу гривень.
“На території Києва працює 92 інспектори з благоустрою. Вони виявляють території, де не прибрали сніг, не обробили протиожеледними засобами. Таке недбальство наражає пішоходів на небезпеку травмування. Тому ми спочатку попереджаємо балансоутримувачів про необхідність такої роботи, а в разі невиконання — штрафуємо”, — зазначив Петро Пантелеєв.