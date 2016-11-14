Сумма штрафов за неубранный снег в Киеве достигла 51 тыс. грн

"Киевавтодор" продолжает активную работу, задействовано более 300 единиц техники и 173 тракторов и автомобилей ЖЭКов. Вечером мы начнем вывозить снег из города. Сейчас акцент делаем на уборку тротуаров, дворов, проездов. Я обращаю внимание владельцев и арендаторов помещений и территорий на их обязанность также обеспечить уборку соответствующих участков. Если уборка не будет обеспечена в течение ближайших часов, мы будем применять штрафные санкции. Один штраф может достигать 1800 грн", - сказал Петр Пантелеев.

По его словам, сейчас на предприятия и организации различных форм собственности составлены 30 протоколов, общая сумма штрафов по которым может составлять 51 тыс. гривен.

"На территории Киева работают 92 инспектора по благоустройству. Они выявляют территории, где не убрали снег, не обработали противогололедными средствами. Такая халатность подвергает пешеходов опасности травмирования. Поэтому мы сначала предупреждаем балансодержателей о необходимости такой работы, а в случае невыполнения - штрафуем", - отметил Петр Пантелеев.