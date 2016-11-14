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15 марта, 19:03 • 110718 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153839 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108409 просмотра

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Сумма штрафов за неубранный снег в Киеве достигла 51 тыс. грн

Сумма штрафов за неубранный снег в Киеве достигла 51 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7472 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За последние сутки инспекторы по благоустройству вручили 6,4 тыс. предупреждений коммерческим структурам и составили 30 административных протоколов, сумма которых может достигать 51 тыс. грн, относительно неубранного снега. Об этом во время пресс-брифинга в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

"Киевавтодор" продолжает активную работу, задействовано более 300 единиц техники и 173 тракторов и автомобилей ЖЭКов. Вечером мы начнем вывозить снег из города. Сейчас акцент делаем на уборку тротуаров, дворов, проездов. Я обращаю внимание владельцев и арендаторов помещений и территорий на их обязанность также обеспечить уборку соответствующих участков. Если уборка не будет обеспечена в течение ближайших часов, мы будем применять штрафные санкции. Один штраф может достигать 1800 грн", - сказал Петр Пантелеев.

По его словам, сейчас на предприятия и организации различных форм собственности составлены 30 протоколов, общая сумма штрафов по которым может составлять 51 тыс. гривен.

"На территории Киева работают 92 инспектора по благоустройству. Они выявляют территории, где не убрали снег, не обработали противогололедными средствами. Такая халатность подвергает пешеходов опасности травмирования. Поэтому мы сначала предупреждаем балансодержателей о необходимости такой работы, а в случае невыполнения - штрафуем", - отметил Петр Пантелеев.

 

Украинские Национальные Новости

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Киев

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