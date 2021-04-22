Суддя ОАСК отримав запобіжний захід: антикорсуд обрав йому заставу у 227 тисяч

Цитата:

“У четвер, 22 квітня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та застосував до судді Окружного адміністративного суду Києва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це становить 227 тис. гривень”, — повідомили у пресслужбі ВАКС.

Деталі

Зазначимо, що як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про суддю ОАСК Богдана Саніна.

Повідомляється, що на підозрюваного також поклали додаткові обов’язки: прибувати до прокурорів, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі.

“Строк дії обов’язків — до 22 червня 2021 року”, — вказали у суді.

Доповнення

Як повідомляв УНН, 17 липня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям цього суду, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам.

Слідством встановлено, що вищевказані особи (12 осіб) на чолі з головою ОАСК діяли у межах злочинної організації, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, вказана злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес-кіл. Зокрема, як зазначається, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.