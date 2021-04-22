Судья ОАСК получил меру пресечения: антикорсуд избрал ему залог в 227 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал судье Окружного административного суда Киева Богдану Санину меру пресечения в виде залога в размере более 220 тыс. грн. Он является фигурантом по делу так называемых "пленок ОАСК", сообщает УНН.
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"В четверг, 22 апреля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье Окружного административного суда Киева меру пресечения в виде залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. На сегодня это составляет 227 тыс. гривен", - сообщили в пресс-службе ВАКС.
Детали
Отметим, что как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о судье ОАСК Богдане Санине.
Сообщается, что на подозреваемого также возложили дополнительные обязанности: прибывать к прокурорам, следственному судье, в суд по первому требованию; сообщать прокурора, суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении.
"Срок действия обязанностей - до 22 июня 2021 года", - указали в суде.
Дополнение
Как сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям этого суда, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.
Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.
По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему с подачей искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.