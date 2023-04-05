Судаков та “Шахтар” підписали новий контракт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Донецький “Шахтар” повідомив про новий контракт півзахисника Георгія Судакова. Пресслужба “гірників” інформує, що договір гравця тепер закінчується у середині 2028 року, пише УНН.
Деталі
Як відомо, Судаков є вихованцем академії клубу, виступає у системі “Шахтаря” з 2017 року.
Дебютував за першу команду у 2020 році, встиг провести 56 матчів, забив 8 м’ячів та зробив 10 результативних передач. Став володарем Суперкубка України-2021.
Доповнення
20-річний гравець цього сезону провів 28 матчів, забив 3 м’ячі і зробив 9 асистів. У складі збірної України відіграв 4 матчі.
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