Судаков и "Шахтер" подписали новый контракт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Донецкий “Шахтер” сообщил о новом контракте полузащитника Георгия Судакова. Пресс-служба “горняков” информирует, что договор игрока теперь истекает в середине 2028 года, пишет УНН.
Детали
Как известно, Судаков является воспитанником академии клуба, выступает в системе “Шахтера” с 2017 года.
Дебютировал за первую команду в 2020 году, успел провести 56 матчей, забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач. Стал обладателем Суперкубка Украины-2021.
Дополнение
20-летний игрок в этом сезоне провел 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 9 ассистов. В составе сборной Украины отыграл 4 матча.
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