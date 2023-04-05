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путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

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Судаков и "Шахтер" подписали новый контракт

Судаков и "Шахтер" подписали новый контракт

Киев • УНН

 • 1288836 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Донецкий “Шахтер” сообщил о новом контракте полузащитника Георгия Судакова. Пресс-служба “горняков” информирует, что договор игрока теперь истекает в середине 2028 года, пишет УНН.

Детали

Как известно, Судаков является воспитанником академии клуба, выступает в системе “Шахтера” с 2017 года.

Дебютировал за первую команду в 2020 году, успел провести 56 матчей, забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач. Стал обладателем Суперкубка Украины-2021.

Дополнение

20-летний игрок в этом сезоне провел 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 9 ассистов. В составе сборной Украины отыграл 4 матча.

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