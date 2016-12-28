Суд завтра розгляне справу татарина, який 20 днів не здавався в одній із українських в/ч у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Завтра у Київському районному суді окупованого Сімферополя о 10 годині відбудеться продовження арешту так званому диверсанту - Редвану Сулейманову, кримському татарину, який більше 20 днів не здавався в одній з обложених українських військових частин в Криму у 2014 році. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.
"Завтра в Київському районному суді Сімферополя о 10 годині відбудеться продовження арешту т.зв. диверсанту - Редвану Сулейманову, кримському татарину, який більше 20 днів не здавався в одній з обложених українських військових частин в Криму в 2014 р, а в цьому році він був заарештований ФСБ!" - написав адвокат.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що українська розвідка підготовлювала терористичні акти в окупованому Криму.
Як повідомляли ЗМІ, стало відомо ім'я третьої особи, затриманої ФСБ РФ за підозрою в підготовці терактів в окупованому Росією Криму. Його звуть Ридван Рустемович Сулейманов, 1989 року народження, житель Запоріжжя.