Суд завтра рассмотрит дело татарина, который 20 дней не сдавался в одной из украинских в/ч в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Завтра в Киевском районном суде оккупированного Симферополя в 10:00 состоится продление ареста так называемому диверсанту - Редвану Сулейманову, крымскому татарину, который более 20 дней не сдавался в одной из осажденных украинских военных частей в Крыму в 2014 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
"Завтра в Киевском районном суде Симферополя в 10:00 состоится продление ареста т.н. диверсанту - Редвану Сулейманову, крымскому татарину, который более 20 дней не сдавался в одной из осажденных украинских военных частей в Крыму в 2014 г., а в этом году он был арестован ФСБ!" - написал адвокат.
Напомним, Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что украинская разведка подготавливала террористические акты в оккупированном Крыму.
Как сообщали СМИ, стало известно имя третьего лица, задержанного ФСБ РФ по подозрению в подготовке терактов в оккупированном Россией Крыму. Его зовут Рыдван Рустемович Сулейманов, 1989 года рождения, житель Запорожья.