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Суд завершив слідство у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова – прокуратура

Суд завершив слідство у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова – прокуратура

Київ • УНН

 • 29783 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Суд завершив слідство у справі про вбивство колишнього російського депутата Держдуми Дениса Вороненкова та перейшов до дебатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Цитата

“У середу, 11 серпня 2021 року, за участі прокурора Київської міської прокуратури розпочались судові дебати у справі відносно двох осіб за обвинуваченням в пособництві в умисному вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У ході сьогоднішнього засідання суд завершив дослідження доказів та перейшов до дебатів”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що прокурор у ході дебатів попросив суд визнати обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК України).

На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.

Нагадаємо

Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Безпосередній виконавець убивства був поранений охоронцем ексдепутата та згодом помер у лікарні. Влітку 2017 правоохоронці затримали двох підозрюваних — чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.
Досудове розслідування у справі про вбивство Вороненкова завершилося в травні 2018 року.

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