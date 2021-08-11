Суд завершив слідство у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова – прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Суд завершив слідство у справі про вбивство колишнього російського депутата Держдуми Дениса Вороненкова та перейшов до дебатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.
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“У середу, 11 серпня 2021 року, за участі прокурора Київської міської прокуратури розпочались судові дебати у справі відносно двох осіб за обвинуваченням в пособництві в умисному вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
У ході сьогоднішнього засідання суд завершив дослідження доказів та перейшов до дебатів”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що прокурор у ході дебатів попросив суд визнати обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному. Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК України).
На наступному засіданні суд планує заслухати сторону захисту.
Нагадаємо
Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Безпосередній виконавець убивства був поранений охоронцем ексдепутата та згодом помер у лікарні. Влітку 2017 правоохоронці затримали двох підозрюваних — чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.
Досудове розслідування у справі про вбивство Вороненкова завершилося в травні 2018 року.