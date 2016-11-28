Суд завершив допит В.Януковича (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва завершив допит екс-президента України Віктора Януковича у режимі відеоконференцзв’язку у межах розгляду кримінального провадження щодо п’яти екс-беркутівців. Таке рішення повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
"Святошинський районний суд Києва констатує повне і вичерпне виконання Ростовським обласним судом Російської Федерації запиту про надання міжнародної допомоги у частині допиту свідка В.Януковича, який вважається завершеним", - сказав суддя.
С.Дячук також оголосив технічну перерву для того, аби Ростовський суд визначився з часом допиту іншого свідка С.Шуляка.
Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.