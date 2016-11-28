Суд завершил допрос В.Януковича (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева завершил допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференцсвязи в рамках рассмотрения уголовного производства в отношении пяти экс-беркутовцев. Такое решение сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
"Святошинский районный суд Киева констатирует полное и исчерпывающее выполнение Ростовским областным судом Российской Федерации запроса о предоставлении международной помощи в части допроса свидетеля В.Януковича, который считается завершенным", - сказал судья.
С.Дячук также объявил технический перерыв для того, чтобы Ростовский суд определился со временем допроса другого свидетеля С.Шуляка.
Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013 года.