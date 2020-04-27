Суд залишив в силі відсторонення від посади голови Чернівецької облради Мунтяна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції щодо відсторонення голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу, від займаної посади. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“Таким чином, суд апеляційної інстанції відмовив у задоволені апеляційної скарги сторони захисту. Строк дії відсторонення — до 2 червня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 квітня 2020 року ВАКС ще на два місяці відсторонив Мунтяна від посади голови Чернівецької облради.
Також ВАКС продовжив процесуальні обов’язки ексголові Чернівецької облради до 3 червня 2020 року.
Як повідомлялося, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні 180 тис. доларів хабаря.