Суд оставил в силе отстранение от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции об отстранении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.