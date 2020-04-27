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Суд оставил в силе отстранение от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

Суд оставил в силе отстранение от должности председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

Киев  •  УНН

 • 11339 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции об отстранении председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“Таким образом, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты. Срок действия отстранения — до 2 июня 2020 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля 2020 года ВАКС еще на два месяца отстранил Мунтяна от должности председателя Черновицкого облсовета.

Также ВАКС продолжил процессуальные обязанности экс-главы Черновицкого облсовета по 3 июня 2020 года.

Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в более 10 млн грн главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении 180 тыс. долларов взятки.

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