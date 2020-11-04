Суд закрив провадження щодо заступника начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України"

“Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги прокурора та залишила без змін ухвалу Вищого антикорупційного суду від 24.09.2020 про закриття кримінального провадження за обвинуваченням заступника начальника Бердянської філії ДП „Адміністрація морських портів України“, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що колегія суддів апеляційної інстанції погодилась з висновками суду першої інстанції про те, що прокурор САП не звернувся з обвинувальним актом до суду в межах строку досудового розслідування, визначеного процесуальним законом, а тому кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Нагадаємо, до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт для розгляду по суті справи про обвинувачення 3 осіб, серед яких начальник Бердянської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” Олександр Барчан, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.



Як пвідомлялося, ВАКС раніше відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.

Як повідомлялося, САП завершила розслідування у справі щодо завдання близько 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту.