Суд закрыл производство в отношении заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство в отношении заместителя начальника Бердянского филиала ГП “Администрация морских портов Украины” из-за несоблюдения прокурором САП срока обращения с обвинительным актом в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
“Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора и оставила без изменений постановление Высшего антикоррупционного суда от 24.09.2020 о закрытии уголовного производства по обвинению заместителя начальника Бердянского филиала ГП „Администрация морских портов Украины“, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что коллегия судей апелляционной инстанции согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что прокурор САП не обратился с обвинительным актом в суд в пределах срока досудебного расследования, определенного процессуальным законом, а потому уголовное производство подлежит прекращению на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.
Напомним, в Высший антикоррупционного суда направлено обвинительное заключение для рассмотрения по существу дела по обвинению 3 человек, среди которых начальник Бердянского филиала Государственного предприятия “Администрация морских портов Украины” Александр Барчан, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб в размере около 2,5 млн гривен.
Как пвидомлялося, ВАКС ранее отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП “Администрация морских портов Украины” Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен.
Как сообщалось, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2500000 грн убытков Бердянском морпорту.