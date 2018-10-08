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Суд заборонив харківську організацію, яка закликала до "ХНР"

Суд заборонив харківську організацію, яка закликала до "ХНР"

Київ • УНН

 • 7663 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Суд заборонив діяльність Харківської обласної громадської організації "Русь триєдина", учасники якої закликали до створення "Харківської народної республіки" і входження її до складу РФ. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.

"За матеріалами Департаменту захисту національної державності СБ України Харківський окружний адміністративний суд заборонив діяльність Харківської обласної громадської організації "Русь триєдина", – йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, учасники організації, зокрема, були активними учасниками так званого "Антимайдану".

Крім того, вони вимагали провести референдум щодо федералізації України та організували низку хресних ходів центральними вулицями Харкова, під час яких закликали до створення фейкової "Харківської народної республіки" із подальшим входженням її до складу Росії.

Нагадаємо, голову адміністрації одного із районів Харкова викрили на співпраці з російськими спецслужбами.

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