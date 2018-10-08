Суд заборонив харківську організацію, яка закликала до "ХНР"

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Суд заборонив діяльність Харківської обласної громадської організації "Русь триєдина", учасники якої закликали до створення "Харківської народної республіки" і входження її до складу РФ. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, передає УНН.