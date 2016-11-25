Суд заарештував на 2 місяці винуватця ДТП, в якій загинуло 4 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Миколаєві суд заарештував на два місяці, з можливістю внесення застави, водія вантажівки, підозрюваного у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули четверо військових. Про це УНН повідомили у прес-службі Центрального районного суду Миколаєва.
Вчора, 24 листопада, у Центральному районному суді м. Миколаєва обрано запобіжний захід водію вантажівки, підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинуло чотири військовослужбовці (ч.3 ст.286 КК України).
У судовому засіданні підозрюваний свою провину визнав та розкаявся у вчиненні злочину.
Водію вантажівки обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 21.01.2017 року з можливістю внесення застави у сумі 360 тис. грн.
Нагадаємо, на Миколаївщині затримали учасника ДТП, в результаті якої загинуло четверо військових.