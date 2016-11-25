Суд арестовал на 2 месяца виновника ДТП, в котором погибли 4 военных

Вчера, 24 ноября, в Центральном районном суде г.Николаева избрана мера пресечения водителю грузовика, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре военнослужащих (ч.3 ст.286 УК Украины).

В судебном заседании подозреваемый свою вину признал и раскаялся в совершении преступления.

Водителю грузовика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21.01.2017 года с возможностью внесения залога в сумме 360 тыс. грн.

Напомним, в Николаевской области задержали участника ДТП, в результате которого погибли четверо военных.