Суд арестовал на 2 месяца виновника ДТП, в котором погибли 4 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Николаеве суд арестовал на два месяца, с возможностью внесения залога, водителя грузовика, подозреваемого в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли четверо военных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.
Вчера, 24 ноября, в Центральном районном суде г.Николаева избрана мера пресечения водителю грузовика, подозреваемому в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре военнослужащих (ч.3 ст.286 УК Украины).
В судебном заседании подозреваемый свою вину признал и раскаялся в совершении преступления.
Водителю грузовика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21.01.2017 года с возможностью внесения залога в сумме 360 тыс. грн.
Напомним, в Николаевской области задержали участника ДТП, в результате которого погибли четверо военных.