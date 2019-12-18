Суд відпустив Пашинського під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Київський апеляційний суд відпустив під домашній арешт народного депутата VIII скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Пашинського Артур Федур.
"Змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - повідомив Федур.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва продовжив арешт народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, 7 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.
Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.