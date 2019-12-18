Суд отпустил Пашинского под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Пашинского Артур Федур.
"Изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - сообщил Федур.
Напомним, Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, 7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения народному депутату VIII созыва Сергею Пашинскому, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, Пашинскому объявили подозрение по делу о стрельбе.
Напомним, по данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу. В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.